AnkiWeb é um complemento gratuito para a versão para computador do Anki. O AnkiWeb pode ser usado para revisão on-line quando você não tem acesso ao seu computador doméstico e pode ser usado para manter seus cartões sincronizados em várias máquinas. O AnkiWeb deve ser usado em conjunto com a versão para computador do Anki. Embora seja possível criar cartões básicos somente de texto e revisá-los usando apenas o AnkiWeb, para baixar decks compartilhados, aproveitar os recursos de multimídia e assim por diante, você também precisará usar a versão gratuita para computador. Se você nunca usou o Anki antes, comece com a versão para computador.

Site: ankiweb.net

