A maior plataforma comunitária B2B da Índia, com a confiança de mais de 10 mil pequenas e médias empresas. Anar conecta fabricantes e atacadistas verificados com varejistas, facilitando a comunicação e a realização de negócios sem problemas. As pequenas e médias empresas podem descobrir produtos de tendência, publicar solicitações de cotação e expandir seus negócios com Anar

Site: anar.biz

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Anar. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.