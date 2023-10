Com o aplicativo Cloud Cam, você pode acessar o feed do Cloud Cam, em qualquer lugar. Use o aplicativo Cloud Cam para fazer check-in 24 horas por dia, 7 dias por semana e capturar todas as atividades. Repita atividades importantes que foram capturadas ao longo do dia. Nomeie suas câmeras para diferenciar facilmente as visualizações de monitoramento, como a cozinha e a sala de estar. Ouça ou avise seus filhos quando for hora de dormir com áudio bidirecional. Você pode até personalizar alertas destacando as zonas mais importantes.

Site: cloudcam.amazon.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Amazon Cloud Cam. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.