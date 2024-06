Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de amazee.io no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

amazee.io fornece uma plataforma de entrega e hospedagem de aplicativos para equipes de engenharia implantarem aplicativos com mais eficiência. A plataforma de código aberto centrada no desenvolvedor simplifica a vida e o trabalho dos desenvolvedores, minimizando o estresse do gerenciamento de infraestrutura ou operações. amazee.io apoia organizações na aceleração da adoção de nuvem e contêineres e fornece Kubernetes facilmente gerenciados para equipes de desenvolvedores. amazee.io funciona em qualquer lugar do mundo, com suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

