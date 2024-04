Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Allen no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Na ALLEN Digital, lideramos uma abordagem educacional voltada para a tecnologia, aproveitando talentos tecnológicos de primeira linha de empresas líderes de tecnologia. Através da nossa colaboração estratégica com a Bodhi Tree Systems, uma importante empresa de capital de risco conhecida por construir e expandir marcas que priorizam a tecnologia, estamos revolucionando a educação com uma abordagem que prioriza a tecnologia. Abordamos dois desafios críticos no cenário educacional atual: a necessidade de maior ênfase na aprendizagem holística e a adoção de uma abordagem única para todos. Estamos aproveitando a IA para desenvolver uma plataforma de tecnologia educacional inovadora para fornecer aos alunos uma experiência de aprendizagem atraente de ponta a ponta. Nosso objetivo é transformar a educação, fornecendo experiências de aprendizagem personalizadas que transcendem as salas de aula tradicionais, atendendo às necessidades individuais de aprendizagem e impulsionando melhorias significativas nos resultados de aprendizagem.

allen.in

