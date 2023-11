Aprenda xadrez do seu jeito. Aimchess ajuda jogadores de xadrez como você a melhorar mais rapidamente, combinando análises exclusivas com aulas personalizadas (criadas a partir de seus jogos!) Para tornar o treinamento fácil e divertido. Melhore o seu xadrez com análise de próximo nível e treinamento focado. Diga adeus a perguntas como “Por que estou perdendo?” ou “No que devo trabalhar?” Deixe-nos guiá-lo através da próxima etapa em sua jornada de melhoria no xadrez! Com nosso conjunto dedicado de ferramentas analíticas detalhadas que podem ser conectadas a qualquer uma de suas plataformas de xadrez online favoritas, como Chess.com, Chess24 ou Lichess, podemos desenvolver um plano de estudo personalizado exclusivo e opções de treinamento direcionadas com base em seus próprios jogos. Você pode progredir no xadrez mais rápido do que nunca com o Aimchess.

Site: aimchess.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Aimchess. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.