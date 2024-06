Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de 爱给网 no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

爱给网 (Aigei.com), que oferece uma ampla gama de recursos de mídia digital, incluindo efeitos sonoros, música de fundo, modelos 3D, imagens de vídeo e muito mais. Ele fornece recursos de uso gratuito sob licenças Creative Commons (CC), bem como licenças comerciais pagas para vários ativos. As principais categorias de recursos incluem: * Efeitos sonoros (mais de 691.000 itens) abrangendo ambientes naturais, cenas da vida, vozes humanas, animais, guerra, etc. * Música de fundo/BGM (mais de 43.900 itens) em diferentes ambientes e temas, como jogos, filmes e vídeos curtos. * Modelos 3D (várias categorias como modelos gerais, modelos especializados, materiais/texturas) * Modelos de vídeo, filmagens e recursos VFX * Ativos gráficos 2D, como ícones, ilustrações, planos de fundo, etc. * Recursos de arte do jogo, como elementos de interface do usuário, personagens, habilidades, etc. * Tutoriais educacionais e ferramentas/plug-ins de software

Site: aigei.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com 爱给网. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.