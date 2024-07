ADXL é uma ferramenta de automação de IA que permite às empresas executar campanhas publicitárias sem esforço em vários canais de mídia social, incluindo Google, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram e Twitter em um só lugar. A ferramenta não requer conhecimentos técnicos ou certificação, o que a torna acessível a qualquer pessoa. Com as opções de cópia e retargeting otimizadas por IA do ADXL, as empresas podem aumentar o engajamento, as taxas de conversão e expandir rapidamente. A ferramenta oferece soluções que ampliam o alcance e aprimoram o controle, facilitando o gerenciamento eficiente de múltiplos canais. A IA treinada em sete anos de dados de comportamento de campanhas publicitárias pode gerenciar orçamentos de maneira inteligente e fornecer canais econômicos automaticamente, eliminando a necessidade de otimização manual. A plataforma oferece otimização entre canais e visibilidade do canal, melhorando o ROI e a transparência em análises e métricas. O ADXL fornece uma abordagem híbrida e flexível, permitindo que as empresas usem suas próprias contas de anúncios ou entrega de anúncios ADXL. A ferramenta oferece tecnologia orientada por IA que combina clientes com base em segmentos de hiper-segmentação pré-construídos e listas prontas para retargeting. Além disso, as campanhas instantâneas de leads do ADXL incorporam anúncios de leads do Facebook, LinkedIn e Google, criando automação simplificada em todas as plataformas e reduzindo o incômodo de criar centenas de listas de retargeting. A ferramenta também vem com um acompanhamento de conversões fácil e eficaz que é instalado e gerenciado por meio de um único snippet de código. No geral, o ADXL é uma ferramenta econômica, eficiente e inteligente que agiliza e aumenta a receita enquanto melhora o ROI.

Site: adxl.ai

