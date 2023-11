Digital Assistant é um chatbot Assistant AI que simplifica o trabalho e aumenta a produtividade. Encante e capacite seus funcionários com um local de trabalho digital premiado que comprovadamente melhora a satisfação no local de trabalho em 17%. Conecte os aplicativos empresariais que você usa do App Directory a um assistente inteligente centralizado e veja seus dados em tempo real em Adaptive Cards. Fixe cartões em seu quadro para ter uma visão geral do seu dia ou assine notificações para nunca perder uma atualização.

Site: adenin.com

