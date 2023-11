Acamp torna mais fácil encontrar e reservar lugares para acampar. Encontre, reserve e pague diretamente em nosso aplicativo. Pesquise com a função de mapa ou digite o nome do local para onde deseja viajar. Depois de fazer a reserva, você também pode escrever diretamente para seu anfitrião por meio da função de bate-papo do aplicativo. Acamp é flexível, seguro e pessoal. Nós nos concentramos em anfitriões de pequeno e médio porte, celebramos o local em detrimento do global e adoramos experiências genuínas. Em nossa seleção você encontrará microcervejarias e lojas de fazenda, você encontrará lugares tranquilos em florestas tranquilas, praias repletas no sul ou magnífico mundo montanhoso no norte. Com o Acamp, queremos oferecer algo mais do que apenas um lugar para acampar: com alguns anfitriões, você também pode reservar pão fresco ou ovos criados na fazenda, talvez você possa alugar uma canoa, uma jangada para sauna ou uma bicicleta elétrica. Com uma plataforma flexível, celebramos as almas criativas. Acamp é uma ótima ferramenta para planejar e otimizar suas férias longe de acampamentos superlotados com centenas de hóspedes. Focamo-nos em casas móveis mas cabe a cada anfitrião escolher o tipo de alojamento que pode oferecer: casa móvel, tenda no último piso, caravana ou tenda normal.

Site: acamp.com

