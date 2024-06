Rosebud to platforma, która pomoże Ci przejść od opisu przez kod do gry. Po prostu opisz naszej sztucznej inteligencji grę wideo, którą chcesz stworzyć, a ona opracuje kod za Ciebie. Twoja gra będzie działać w przeglądarce, co umożliwi Ci natychmiastowe udostępnianie jej znajomym. Rosebud oferuje trzy typy projektów: 3D, 2D i Voxel. Możesz wygenerować bazę kodu od zera za pomocą podpowiedzi w dowolnym z nich lub zacząć od prostszego klonowania istniejącego projektu. Prostym sposobem myślenia o Rosebud jest ChatGPT + Midjourney + Replit. ChatGPT, ponieważ zapewnia interfejs czatu dla edytora, w którym możesz opisać grę w celu wygenerowania jej kodu; Midjourney, ponieważ możesz generować zasoby w Rosebud do wykorzystania w swoich grach; i Replit, ponieważ Rosebud zawiera edytor kodu oparty na przeglądarce, który umożliwia natychmiastowe wdrożenie gry. Użytkownicy stworzyli w Rosebud różnorodną gamę gier, w tym gry RPG z widokiem z góry, gry towarzyszące oparte na sztucznej inteligencji i trójwymiarowe tory przeszkód, a wszystko to w ciągu kilku godzin, a czasem minut.

Strona internetowa: rosebud.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Rosebud. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.