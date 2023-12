Yarn Untangle to gra logiczna, w której rozplątujesz kłębki włóczki z pomocą zaufanych kociąt. Po prostu wybierz włóczkę i przeciągnij ją, aby uwolnić ją z splątanego bałaganu. Zwróć uwagę na kolor nici łączących. Czerwony oznacza, że ​​jest splątany, różowy oznacza, że ​​jest rozplątany, a żółty oznacza, że ​​udało Ci się go rozplątać. Dostępny jest tryb nieskończony, a także ponad sto skrupulatnie zaprojektowanych łamigłówek do rozwiązania, dzięki czemu gra będzie nadal świeża nawet po wielu godzinach grania! Jeśli utkniesz i nie wiesz, jak przejść poziom, uzyskaj wskazówkę. Czy potrafisz ukończyć każdy poziom w Yarn Untangle? Przytrzymaj kursor lub palec, aby wybrać kłębek włóczki i rozplątaj go, przesuwając. Yarn Untangle zostało stworzone przez Salt Pastel Studio. To ich pierwsza gra na Poki! Możesz grać w Yarn Untangle za darmo na Poki. W Yarn Untangle można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

