Kto jest? 2 Brain Puzzle & Chats to gra logiczna, w której musisz znaleźć wskazówki poprzez rozmowy z różnymi postaciami. Jako kontynuacja zabawnej zagadki Kto to jest? , tym razem Kto jest? 2 oferuje ponad sto trudnych scenariuszy. Aby odnieść sukces, musisz zadawać właściwe pytania, zbierać przydatne informacje i formułować sprytne odpowiedzi! Znalezienie wskazówek nie wystarczy! Aby rozwiązać wszystkie pytania, musisz także myśleć nieszablonowo. Czy potrafisz rozmawiać z ludźmi, aby znaleźć wskazówki i rozwiązywać zagadki? To twoja gra!

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Who is? 2 Brain Puzzle & Chats. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.