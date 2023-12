Logic Master 1 to gra na myślenie, w której otrzymasz różne trudne łamigłówki i zagadki, które przetestują Twój mózg i zmuszą Cię do nieszablonowego myślenia. Za piękną, ręcznie rysowaną grafiką i zabawną muzyką kryje się wiele trudnych pytań! Nie są to pytania, które widzisz codziennie, więc zastanów się dobrze, zanim na nie odpowiesz! Nawet jeśli czujesz, że znasz odpowiedź, powinieneś przeczytać pytanie jeszcze raz, ponieważ gra może wymagać od Ciebie myślenia z innej perspektywy. Wszystkie zostały zaprojektowane tak, aby ćwiczyć pamięć, uwagę i zdolność myślenia w niekonwencjonalny sposób! Może nawet pomóc Ci poprawić pamięć, przetwarzanie wzrokowe oraz koordynację kształtu i koloru pociągu! Gra oceni również, jak szybko i skutecznie odpowiesz na te pytania, dzięki czemu będziesz mógł określić, jak gra ocenia Twój wynik uwagi. Nie zapominaj, że zawsze możesz uzyskać podpowiedź, jeśli utkniesz na danym poziomie! Nie musisz mieć wysokiego IQ ani być geniuszem jak Einstein, aby osiągnąć sukces w tej grze, ale zachęcamy Cię do zagrania w nią, nawet jeśli jesteś geniuszem! Kliknij lub dotknij odpowiedzi na ekranie, aby ją wybrać. Mistrz logiki 1 został stworzony przez Unico Studio. To oni stworzyli legendarne gry logiczne, takie jak Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word i Word MonstersYou możesz grać w Logic Master 1 za darmo na Poki. W Logic Master 1 możesz grać na swoim komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

