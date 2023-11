Pop It Master to relaksująca gra logiczna online. Gra oparta jest na słynnych fidgetowych zabawkach Pop It. W tej grze Twoim celem jest naciskanie popits, aby je wystrzelić i odblokować kolorową zabawkę. Uważaj, aby przebić każdą bańkę i niczego nie pozostawić! Jeśli zbierzesz całą kolekcję 80 fidgetowych zabawek, możesz odblokować tryb tajny. Czy jesteś gotowy na satysfakcjonujące wrażenia z cyfrowego poppingu? Śmiało, ciesz się realistycznymi, uspokajającymi dźwiękami i uczuciami, jakie Pop It Master ma do zaoferowania! Pop – dotknij lub kliknij lewym przyciskiem myszy. Pop It Master został stworzony przez Rad Brothers. To ich pierwsza gra na Poki!

Strona internetowa: poki.com

