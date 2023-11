Wciel się w rewolwerowca z ery Dzikiego Zachodu w Westoon! Mając u boku swojego zaufanego sześciostrzałowca, pokonasz przeciwników i pokażesz wszystkim, do kogo naprawdę należy Dziki Zachód. W Deathmatchu udowodnij, że jesteś najlepszym Człowiekiem Bez Imienia, zastrzeliwując każdego, kto przyjdzie, by odebrać Ci życie. Jeśli masz ochotę połączyć siły z bandą, Team Deathmatch pozwala ci dołączyć do jednej z dwóch stron: stanowiących prawo szeryfów sprzątających po jednym przestępcy na Dzikim Zachodzie lub wykorzeniających się bandytów, którzy przed nikim nie odpowiadają. Sterowanie W/A/S/D – Uruchom Shift – Sprint Spacja – Skok LMB – Strzelaj R – Przeładuj

