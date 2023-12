Village Builder to gra strategiczna, w której Twoim celem jest zbudowanie osady od podstaw. Wybierz jedną z map początkowych i zacznij najpierw stawiać kilka domów, a następnie przejdź do bardziej zaawansowanych budynków, których celem jest zwiększenie Twojej kultury, produkcji, zasobów i nie tylko. Kiedy wybierzesz jednostkę i najedziesz kursorem na kafelek, aby ją umieścić, zobaczysz liczby wskazujące, ile punktów otrzymasz za umieszczenie. Kiedy najedziesz kursorem na jednostkę, zobaczysz wymagania dotyczące jej umieszczenia, takie jak obowiązkowe sąsiadujące kafelki. Upewnij się, że zdobędziesz jak najwięcej punktów ze swoich osad, zwracając uwagę na te szczegóły. Każdy udany budynek będzie kumulowany w kierunku awansu. Dzięki temu otrzymasz więcej jednostek do wyboru i unikalny sposób na rozwój swojej cywilizacji! Więc śmiało, eksploruj każdą mapę i rozwijaj imperium, które przetrwa próbę czasu! Użyj lewego przycisku myszy lub palca, aby wybrać, umieścić, ulepszyć, przenieść lub usunąć jednostkę. Village Builder został stworzony przez Project GD. To ich pierwsza gra na Poki! Czy wiesz, że Village Builder to projekt typu open source? Możesz śledzić rozwój gry, odwiedzając jej stronę na Githubie. W Village Builder możesz grać za darmo na Poki. W Village Builder można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

