Rock Paper Clicker to gra polegająca na kliknięciu, która wynosi doświadczenie z klasycznymi nożyczkami z papieru kamiennego na inny poziom. W tej grze nie jesteś ograniczony tylko do niektórych skał i obiektów domów towarowych. Zamiast tego masz do czynienia z wodą, ogniem, powietrzem, gąbkami, ludźmi, bronią, wilkami, a jeśli grasz wystarczająco długo, jeszcze bardziej zabawnymi niespodziankami! Gra jest bardzo prosta: wystarczy kliknąć na sprawę lub obiekt z listy, który przebije bieżący na ekranie. Załóż kapelusz myślący i spróbuj wyobrazić sobie, jak te sprawy i przedmioty mogą ze sobą oddziaływać. Czy potrafisz ukończyć Rock Paper Clicker? Zniszcz dany przedmiot na ekranie, wybierając inny, który go pobije. Na przykład: Kamień bije nożyce. Nożyczki uderzają w papier. Wybierz element - kliknij lewym przyciskiem myszy. Rock Paper Clicker został opracowany przez Codebolt, zespół tworzący gry w Stanach Zjednoczonych. To ich pierwsza gra na Poki! W Rock Paper Clicker można grać na komputerze. Na Poki możesz grać w Rock Paper Clicker za darmo.

Strona internetowa: poki.com

