Mr Boomi to gra logiczna, w której musisz dostarczyć kulę armatnią (Mr Boomi) do ich armaty. Zbieraj gwiazdki po drodze, ale uważaj, aby nie obrócić platform zbyt mocno, bo inaczej gra się skończy! Unikaj wrogów i zbieraj po drodze wszystkie gorące chilli w tej grze logicznej na huśtawce! Użyj A i D, klawiszy strzałek lub kliknij na ekranie, aby przesuwać platformy i zaprowadzić pana Boomi do armaty! Pan Boomi został stworzony przez d954mas . To ich pierwsza gra na Poki!

Strona internetowa: poki.com

