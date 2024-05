MPH Online to internetowa gra samochodowa dla wielu graczy, w której możesz usiąść na fotelu kierowcy i cieszyć się wyścigami po mieście! W całym mieście można znaleźć i zebrać pieniądze. Pomoże Ci to odblokować nowe i szybsze samochody! Trzeba będzie się jednak dokładnie rozejrzeć – część pieniędzy ukryta jest w trudno dostępnych miejscach! Jeśli masz ochotę na wyzwanie, po mapie rozsiane są wydarzenia i wyścigi dla wielu graczy, do których możesz dołączyć. Pokaż innym zawodnikom, że jesteś najlepszy i zajmij pierwsze miejsce!

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji MPH Online. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.