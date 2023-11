Połącz siły, aby udać się w dowolne miejsce we wszechświecie! Max i Mink to odważna para zwierząt. W tej grze dla dwóch graczy możesz kontrolować oba stworzenia jednocześnie lub oddzielnie. Twoim zadaniem jest pomóc duetowi dotrzeć do drzwi na każdym poziomie. Max może latać, zginać się i rozciągać, dzięki czemu Mink może wznieść się wyżej. Spróbuj sam dotrzeć do drzwi lub poproś o pomoc znajomego. Przyjaźń to wszystko, czego potrzebujesz!

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Max and Mink. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.