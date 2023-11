Match Arena to zabawna gra logiczna typu „dopasuj 3” dla wielu graczy w HTML5, stworzona przez The Pew Pew. W każdym meczu zmierzysz się z innym graczem z całego świata! Osiągnij konkretny cel, aby wygrać wszystko, obserwując przeciwnika w czasie rzeczywistym. Jednak w grze typu „dopasuj trzy” będziesz mieć do dyspozycji tylko określoną liczbę ruchów, więc korzystaj z nich mądrze! Sterowanie: Mysz - kliknij, aby zamienić płytki i dopasować trzy w rzędzie! Informacje o twórcy: Match Arena została stworzona przez The Pew Pew.

Strona internetowa: poki.com

