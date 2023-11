Iron Snout to internetowa bijatyka stworzona przez SnoutUp, w której wcielasz się w świnię i musisz walczyć z wilkami. Uderzaj, kopaj i przebijaj się przez fale wilków i innych złoczyńców. Unikaj toporów i innych wyrzuconych pocisków za pomocą klawiszy strzałek. Zagraj w Iron Snout i pokaż tym wilkom, że nie wolno zadzierać ze świniami. Ty i znajomy możecie grać w Iron Snout za darmo w trybie Wolfieball dla 2 graczy lub możecie zmierzyć się z wilkami w pojedynkę w trybach Klasycznym i Nagłej Śmierci. W tym roku Iron Snout otrzymał świąteczną aktualizację ze wspaniałym strojem Świętego Mikołaja. Możesz także zdobywać nagrody, zdobywając osiągnięcia. Używaj klawiszy strzałek do skakania i uderzania wilków. Obserwuj kolejność pojawiania się pocisków i wrogów; Możesz sprawdzić swoje statystyki w Iron Snout na głównym ekranie tytułowym; Iron Snout oferuje dwa światy: Miejski i Leśny, które zmieniają typy wrogów i pocisków. Iron Snout jest tworzony przez SnoutUp Games z siedzibą na Litwie. Być może znasz gry SnoutUp Games, takie jak strzelanka Cave Blast z motywem świń, bijatyka Bacon May Die (również o tematyce świńskiej), walczący na miecze wojownik świń, siekacz wieprzowy i gra o skokach ninja Ninja Shurican.

