Cave Blast to szybka strzelanka z wieloma grywalnymi postaciami. Strzelaj do nietoperzy i innych potworów! W tej grze akcji musisz latać i jednocześnie strzelać z broni. Możesz wcielić się w utalentowaną świnię, psa, wampira lub elfa. Zacznij od pomocnika pingwina lub pszczoły albo wybierz specjalną moc! Przygotuj się na całodzienną zabawę z komputerem, grając w tę grę! Przesuń swoją kartę wieprza w stronę karty, z którą chcesz wejść w interakcję. Poruszaj się - klawisze strzałek, WASD lub dotknij żądanego gniazda karty. Cave Blast został stworzony przez Snoutup Games. Zagraj w inne ich gry na Poki: Card Hog, Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom i Ninja Shurican

Strona internetowa: poki.com

