Doodle God: Good Old Times to najnowsza wersja z serii Doodle God. W tej wersji poznasz historię ludzkości. Mieszaj elementy i twórz zamki, rycerzy i całe armie! Czy potrafisz połączyć wszystkie elementy w Doodle God: Good Old Times? Jak grać: Łącz elementy w różnych kombinacjach, aby tworzyć nowe elementy i rozwijać cały świat! Informacje o twórcy: Doodle God: Good Old Times został stworzony przez Joybits. Są znani z serii Doodle God!

Strona internetowa: poki.com

