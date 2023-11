Daily Dadish to gra platformowa, w której jesteś rzodkiewkowym tatą odpowiedzialnym za odnalezienie twoich dzieci. Skacz i pokonuj przeszkody, aby ponownie połączyć się ze swoimi dziećmi bez względu na cenę. To, co czyni tę grę tak wyjątkową, to fakt, że każdego dnia znajdziesz inny poziom, w przeciwieństwie do poprzednich gier Dadish. Istnieje 365 ręcznie wykonanych poziomów i wiele niespodzianek czekających na odkrycie. Dzięki 10 postaciom do odblokowania i charakterystycznej dla serii ścieżce dźwiękowej gra w tę grę nigdy nie będzie Ci się nudzić. Czy jesteś gotowy na całoroczną przygodę z tatą? Ruch – WASD lub klawisze strzałek Skok – Spacja Daily Dadish został stworzony przez Thomasa K. Younga, twórcę gier z Nowej Zelandii. Graj w inne ich gry na Poki: Dadish, Dadish 2, Dadish 3, Fowlst, Super Fowlst i Super Fowlst 2. Możesz grać w Daily Dadish za darmo na Poki. W Daily Dadish można grać na komputerze, telefonie i tabletach.

Strona internetowa: poki.com

