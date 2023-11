Cubies to platformowa gra logiczna, w której musisz pomóc kostkom zebrać wszystkie młode na każdym poziomie i dotrzeć do mety! Każdy poziom ma nowe przeszkody i funkcje, które sprawią, że zebranie wszystkich kostek będzie trochę trudniejsze, ale zdecydowanie przyjemniejsze! Są tu windy, niewidzialne ścieżki, znikające bloki i wiele więcej do odkrycia! Jeśli kiedykolwiek poczujesz ochotę na rywalizację, wskocz do trybu 1 na 1, w którym możesz rzucić wyzwanie swojemu znajomemu i zobaczyć, kto może zająć największy obszar na arenie! Czy potrafisz zebrać je wszystkie?

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Cubies. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.