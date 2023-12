Cats Drop (wcześniej nazywana SSRB Ball) to łącząca się gra logiczna wypełniona uroczymi kotami! Twoja misja jest prosta: stwórz największego kota w historii! Te urocze koty o różnych kolorach i rozmiarach zostaną niespodziewanie wrzucone do miarki, więc musisz ostrożnie umieścić je we właściwej pozycji. Kiedy dopasujesz identyczne koty, łączą się one w jeszcze większe. Im więcej się połączysz, tym wyższy będzie Twój wynik. Czy potrafisz zdobyć największego kota, zanim miarka będzie przepełniona?

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Cats Drop. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.