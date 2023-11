Wybierz się na szybką przygodę motocyklową w Blocky Trials, grze, w której starasz się pokonać szalone wyzwania jako profesjonalny motocyklista. Intensywna i szybka gra oferuje ponad 30 unikalnych jeźdźców do odblokowania i wybierania, każdy z własnymi umiejętnościami, takimi jak większa prędkość, lepsze prowadzenie większych motocykli lub lepsze skoki przez blokady drogowe i inne przeszkody. Do odblokowania są 3 poziomy, każdy trudniejszy od poprzedniego. Zbieraj monety na poboczach dróg, aby odblokować nowych jeźdźców i motocykle, ale uważaj na wyboiste tereny terenowe, zniszczone krajobrazy miejskie i trudne porty. Jest to gra samochodowa w stylu Minecrafta, w której Twoim głównym celem jest przetrwanie jazdy.

Strona internetowa: poki.com

