Block the Pig to gra logiczna, w której musisz złapać świnię w pułapkę, umieszczając bloki. Gra składa się z różnych rund, które w miarę upływu czasu stają się coraz trudniejsze. Jeśli pozwolisz świni uciec, gra zostanie zresetowana i będziesz musiał zacząć od nowa, więc bądź ostrożny! Ile rund możesz ukończyć? Kliknij kafelki, aby umieścić blok Blok Świni został stworzony przez Sun Temple. To ich pierwsza gra na Poki!

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Block the Pig. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.