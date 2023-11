Narrow.One to wieloosobowa gra łucznicza w 3D stworzona przez Pelican Party Studios. Weź udział w szybkiej akcji łuczniczej, w której ty i twoi koledzy z drużyny próbujecie zdobyć flagę wroga na pięknie zaprojektowanej arenie zamkowej. Możesz używać tylko łuku i niektórych strzał, więc upewnij się, że celujesz w punkt i masz szybki refleks. Zaproś znajomych do wspólnej zabawy i ciesz się dreszczykiem emocji związanym ze wspólną walką z przeciwnikami. Narrow.One to mnóstwo zabawy!

Strona internetowa: narrow.one

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Narrow.One. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.