Hacker Rangers to pierwsza na świecie w pełni zgrywalna platforma do szkoleń w zakresie świadomości bezpieczeństwa. Grywalizacja przekształca proces uczenia się Twoich pracowników w przyjemne doświadczenie. Tabele liderów, odznaki i rangi to tylko niektóre z funkcji, które Hacker Rangers oferuje Twojej organizacji, aby przekształcić proces przyjmowania bezpiecznych nawyków w prawdziwą grę. Wszystkie treści edukacyjne Hacker Rangers są tworzone w oparciu o metodologię nanolearningu: krótkie, ukierunkowane i krótkie lekcje dla Twoich pracowników, aby łatwo zrozumieć, jak rozpoznawać wiadomości phishingowe, sztuczki socjotechniczne i inne zagrożenia cybernetyczne. Dostępne są filmy animowane i z napisami, materiały informacyjne, quizy i wiele więcej! Gdy tylko dołączysz do naszego zespołu Rangers, cały nasz zespół specjalistów ds. świadomości cyberbezpieczeństwa będzie gotowy, aby poprowadzić specjalistę ds. świadomości bezpieczeństwa w Twojej organizacji przez cały proces i zaoferować spostrzeżenia dotyczące wszystkich aspektów Twojego programu szkoleniowego. Uwolnij nieograniczony potencjał grywalizacji, aby wzmocnić pozycję swoich pracowników i wzmocnić bezpieczeństwo swojej organizacji!

Strona internetowa: hackerrangers.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Hacker Rangers. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.