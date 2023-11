Agar.io i slither.io miały zmutowane dziecko. Ta internetowa gra wieloosobowa to urocza gra z dużą konkurencją! Awansuj po rozpoczęciu: wybierz swój własny pseudonim i rozpocznij jako Dogi. Walcz z innymi i jedz tyle, ile możesz, tak długo, jak możesz. Uważaj – inni gracze będą próbowali ugryźć Cię od tyłu! Gry takie jak ta wymagają jedzenia owoców, aby wyhodować ogon (chroni cię to przed ugryzieniem i utratą ponad 50% masy). Spiesz się i zjadaj innych graczy, aby osiągnąć maksymalny potencjał. Awansuj i rozwijaj swoje stworzenie dzięki 6 ewolucjom i ponad 20 umiejętnościom ulepszeń do wyboru! Pędź, ślizgaj się, biegaj, trzepnij i nie tylko! Ulepszaj i odblokowuj 9 stworzeń w miarę upływu czasu! Ta wymagająca, ale swobodna gra jest zabawą dla nastolatków i dorosłych w każdym wieku! Gra zręcznościowa. Czy masz to, czego potrzeba, aby dostać się do tabeli liderów? Ta wciągająca gra zachęci Cię do dotarcia na szczyt! Zostań królem wzgórza samodzielnie lub rzuć wyzwanie znajomym, aby Cię pokonali! Gry ze zwierzętami wymagają umiejętności – czy masz to, czego potrzeba?

Strona internetowa: creatur.io

