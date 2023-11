Bombhopper.io to fajne połączenie gry logicznej i gry zręcznościowej. Jesteś postacią blokową i możesz się poruszać wykorzystując odrzut rzucanych bomb. Spróbuj dotrzeć do zielonych drzwi, aby ukończyć poziom. Pierwsze kilka poziomów jest mniej więcej łatwe, ale po pewnym czasie stajesz się prawdziwym wyzwaniem. W tej grze najważniejsze jest wyczucie czasu. Staraj się zdobyć 3 gwiazdki za każdy ukończony poziom. Użyj myszki, aby wycelować bomby i latać do przodu, korzystając z odrzutu. Wskazówka: Czasami poziom wymaga szybkiej reakcji, aby zdobyć trzy gwiazdki. Użyj „r”, aby uruchomić ponownie i od razu kliknąć. Bombhopper.io został stworzony przez Juliena Mourera aka Getkey, co, co dziwne, ma powiązanie z Yeti. To francuski deweloper mieszkający w jaskini w górach niedaleko Grenoble.

Strona internetowa: bombhopper.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji BombHopper.io. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.