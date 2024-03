Zeta Global

Platforma Zeta Marketingowa (ZMP) zapewnia to, co najważniejsze dla Twojej organizacji – prawdziwy rozwój. Dzięki wiodącej w branży kombinacji zastrzeżonych danych i sztucznej inteligencji ZMP umożliwia marketerom tworzenie zindywidualizowanych doświadczeń wielokanałowych, które napędzają pozyskiwanie, wzrost przychodów i utrzymanie, a także zwiększają efektywność marketingu. Rozpoznawaj swoich najlepszych i potencjalnych klientów w różnych kanałach i na różnych urządzeniach oraz dostarczaj odpowiednią ofertę i treści we właściwym czasie i na preferowanym kanale w oparciu o unikalne atrybuty i niezrównaną wiedzę predykcyjną. Natywny CDP i rozpoznawanie tożsamości Platforma marketingowa Zeta zawiera natywne rozwiązanie CDP, które wykorzystuje rozbudowany wykres tożsamości Zeta do identyfikacji anonimowych użytkowników i angażowania ich w różnych kanałach za pomocą znaczących, zindywidualizowanych doświadczeń. Możesz skonfigurować rozdzielczość tożsamości swojej marki, ujednolicenie i wymagania higieniczne za pomocą intuicyjnego interfejsu wizualnego o niskim kodzie. Rozwiązanie Zeta opiera się na sile i skali naszego deterministycznego zestawu danych (ponad 750 milionów tożsamości na całym świecie), zapewniając wyjątkową głębię wiedzy o klientach. · Uzyskaj pojedynczy, trwały obraz swoich klientów i potencjalnych klientów · Zachowaj tożsamość dzięki rygorystycznej rozdzielczości identyfikatorów i zintegrowanej higienie danych · Zintegruj dowolne źródło danych z natychmiastowym dostępem i aktualizacjami w czasie rzeczywistym Pozyskiwanie potencjalnych klientów na dużą skalę Wykorzystuj stale aktualizowane sygnały demograficzne, behawioralne i zamiary Zeta do odkryj konsumentów na rynku swoich produktów. Tylko platforma marketingowa Zeta łączy w sobie zastrzeżony, deterministyczny zestaw danych, identyfikatory o wytrzymałości przemysłowej i kompletne rozwiązanie do orkiestracji i aktywacji omnichannel. Zeta zapewnia wgląd, którego potrzebujesz, aby Twoja strategia była oparta na wynikach i miała mierzalną wydajność. · Odkrywaj konsumentów na rynku za pomocą deterministycznych danych i sygnałów dotyczących zamiarów · Realizuj i koordynuj swoje strategie pozyskiwania klientów w wielu kanałach na dużą skalę · Znajdź i angażuj nowych klientów, którzy wyglądają jak Twoi najlepsi klienci Zaangażowanie w wielokanałowość Zeta zapewnia pojedynczą platformę do koordynowania każdego doświadczenia klienta – w różnych kanałach i przez cały cykl życia jednostki. Możesz aktywować klientów i potencjalnych klientów w tysiącach płatnych i posiadanych kanałów, optymalizując każdą interakcję dzięki aktualnym wnioskom, które prowadzą do najlepszego możliwego wyniku. Niech nasza potężna sztuczna inteligencja będzie Twoim przewodnikiem w podejmowaniu najlepszych decyzji. Dzięki platformie marketingowej Zeta możesz ewoluować od indywidualnej strategii dla każdego kanału do holistycznej strategii obsługi klienta, która uwzględnia, w jaki sposób ludzie angażują Twoją markę w preferowanych przez siebie kanałach. · Rozpoznawaj każdą osobę w różnych kanałach i na różnych urządzeniach · Docieraj do konkretnych osób dzięki wzbogaconym danym o klientach i przydatnej wiedzy · Organizuj komunikaty wielokanałowe za pomocą ofert 1:1 i dostosowanych treści

Kategorie :

Strona internetowa: zetaglobal.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Zeta Global. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.