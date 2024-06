Zeemo umożliwia twórcom treści automatyczne generowanie i tłumaczenie napisów do filmów w 18 językach z najnowocześniejszą dokładnością. Wykorzystując zaawansowaną technologię rozpoznawania głosu i rozumienia języka naturalnego, Zeemo automatycznie rozpoznaje ludzki głos w filmach i konwertuje go na napisy. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia usługi automatycznego tworzenia napisów wideo, które zwiększają dostępność i poprawiają komfort użytkowania. Aplikacja: https://zeemo.ai/zmapp/

Strona internetowa: zeemo.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Zeemo. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.