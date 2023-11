Zalo Official Account

Zbuduj markę biznesową na Zalo za pomocą oficjalnego konta. Oficjalne konto Zalo to konto dedykowane dla firm, tworzące sprzyjające środowisko do interakcji z klientami, zwiększając w ten sposób rozpoznawalność marki i zaufanie klientów do platformy Zalo.

Strona internetowa: oa.zalo.me

