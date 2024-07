YourMove AI to asystent oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu usprawnienia randek online. Zapewnia pomoc na różnych frontach procesu randkowego. Przede wszystkim narzędzie oferuje funkcję Chat Assistant, która pomaga w tworzeniu spersonalizowanych wiadomości otwierających w oparciu o profil potencjalnego dopasowania, oszczędzając użytkownikom ciężaru wymyślania unikalnych i angażujących tekstów. Poza tym formułuje także odpowiedzi na otrzymane wiadomości, dzięki czemu rozmowa przebiega płynnie. Po drugie, narzędzie udostępnia funkcję o nazwie Profile Writer, która pomaga ulepszyć biografię profilu użytkownika, wskazując jego najlepsze cechy i włączając je do interesującego i wciągającego opisu. Wydajna biografia jest korzystna, ponieważ zwiększa atrakcyjność profilu i potencjalnie zwiększa liczbę dopasowań. Kolejną charakterystyczną cechą YourMove AI jest narzędzie Profile Review. Oferuje kompleksowy przegląd profilu użytkownika i przedstawia szczegółowe sugestie ulepszeń, podnoszących ogólną atrakcyjność profilu. Co więcej, YourMove AI oferuje również funkcję o nazwie Zdjęcia ulepszone AI, chociaż szczegóły tej funkcji nie są jasne z dostarczonego tekstu. Jak stwierdziło wielu użytkowników, sztuczna inteligencja YourMove znacząco pomogła w zwiększeniu liczby dopasowań, prowadzeniu ciekawych rozmów, a co za tym idzie, poprawie jakości randek.

Strona internetowa: yourmove.ai

