Yoloco to platforma przeznaczona do dokładnej analizy Influencerów w sieciach społecznościowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, uczenia maszynowego i własnych rozwiązań, Yoloco pomaga użytkownikom uzyskać wszystkie dane potrzebne do przeprowadzenia udanej kampanii reklamowej. Platforma udostępnia zaawansowane narzędzia, dzięki którym możesz: - Wyszukiwać influencerów za pomocą potężnego filtra - Raporty analityczne influencerów składające się z ponad 20 wskaźników - Dotarcie do influencerów - Analizę konkurencji - Campaign Manager

Strona internetowa: yoloco.io

