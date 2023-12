You Need a Budget (YNAB) (wymawiane Why-nab) to amerykański wieloplatformowy program do budżetowania osobistego oparty na metodzie kopertowej. W 2013 roku był to najpopularniejszy program do finansów osobistych wśród czytelników Lifehackera.

Strona internetowa: youneedabudget.com

