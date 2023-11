Yanomo to wielojęzyczne, zaawansowane w branży narzędzie do śledzenia czasu i wydatków – z użytecznością i dostępnością, jakiej oczekujesz od przyjaznego, społecznościowego rozwiązania SaaS. Naszymi ponad 4500 klientami są zarówno międzynarodowe korporacje i kancelarie prawne, jak i agencje projektowe i start-upy. Nasz 17-dniowy bezpłatny okres próbny pokaże Ci, dlaczego nasi klienci nas kochają: Yanomo ogromnie wynagrodzi Twoją firmę – i Twoich pracowników. Naprawdę łatwe śledzenie czasu, dlatego to działa. W tym przypadku Yanomo staje się niezastąpiony dzięki krytycznym spostrzeżeniom biznesowym.

Strona internetowa: yanomo.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Yanomo. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.