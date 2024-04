xMap is an location intelligence SaaS platform that provides vast range of data sets from multiple industries which allow enterprises and businesses to view data on maps, analyze the data and make data based decisons. xMap is offering comprehensive insights that guide businesses seamlessly to unparalleled growth and market leadership.

