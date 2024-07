XFA AI to platforma wynajmu procesorów graficznych w chmurze, która oferuje ekonomiczne rozwiązania obliczeniowe GPU dla przedsiębiorstw. Niektóre z kluczowych funkcji tej platformy obejmują: * Ekosystem Docker: wdrażanie kontenerów opartych na Dockerze w celu szybkiego uruchomienia wymaganego oprogramowania. * Potężna konsola wyszukiwania: pomaga skutecznie znaleźć wymagany procesor graficzny. * Opcje wynajmu na żądanie lub na miejscu: zapewnia elastyczność w wyborze modelu wynajmu w zależności od potrzeb. * Wiele poziomów bezpieczeństwa: oferuje opcje dostawców, od poziomu hobbystycznego po centra danych Tier-4, aby spełnić różne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. * Interfejs GUI i CLI: zapewnia opcje graficznego i wiersza poleceń interfejsu użytkownika umożliwiające dostęp do usług. * System licytowania cen w czasie rzeczywistym: umożliwia dodatkowe oszczędności do 50% dzięki wykorzystaniu instancji spot i cen aukcyjnych. * Aplikacja DLPerf: narzędzie do oceny wydajności sprzętu GPU do zadań głębokiego uczenia się. Ogólnie rzecz biorąc, XFA AI ma na celu umożliwienie demokratyzacji mocy obliczeniowej GPU poprzez zapewnienie bardziej przystępnego cenowo i elastycznego dostępu szerokiemu gronu użytkowników, od osób fizycznych po przedsiębiorstwa.

Strona internetowa: aixfa.com

