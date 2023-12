WorkFlowy to prosty internetowy szkicownik stworzony przez Mike'a Turitzina i Jessego Patela podczas obozu startowego Y Combinator. Pomysł na Workflowy zrodził się z wcześniejszego doświadczenia Patela w zarządzaniu projektami i jego frustracji spowodowanej brakiem przydatnych narzędzi. Główną cechą aplikacji jest zagnieżdżona lista tekstowa. W artykule dla The Guardian pisarka Emma Donoghue zauważyła, że ​​ten aspekt oprogramowania pozwala jej przechwytywać i porządkować „bezpańskie pomysły”. Aplikacja działa w oparciu o model biznesowy freemium, a jej prosty interfejs przypominający listę został opisany jako „przejrzysty”. .” przez PC World w 2013 r. i „minimalistycznie elegancki” przez The Atlantic w 2016 r. Od czasu premiery Workflowy wypracował sobie coś, co Geek Wire opisuje jako „kultową grupę fanów”.

Strona internetowa: workflowy.com

