Wizdeo to wiodąca agencja cyfrowa YouTube współpracująca z najlepszymi europejskimi markami. Do tej pory łącznie ponad 160 filmów z treściami związanymi z marką wygenerowało ponad 55 milionów naturalnych wyświetleń dla jej klientów. Współpracujemy ze wszystkimi sektorami przemysłu, w tym FMCG, gamingiem, aplikacjami mobilnymi, zabawkami i organizacjami pozarządowymi. Agencje Wizdeo i firmy wielokanałowe są wspierane przez Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com), autorskie narzędzie Big Data, które śledzi i analizuje ponad 700 tys. kanałów na całym świecie, w tym 17 tys. kanałów firmowych, 55 mln filmów i 40 mln użytkowników. Wizdeo Analytics zapewnia twórcom i markom automatyczne i spersonalizowane sugestie, które pozwalają na dalszy rozwój widowni ich kanału i porównywanie z konkurencją: udział w rynku YouTube, najważniejsze osoby wpływowe i najlepsze kampanie reklamowe. Wizdeo Analytics dopasowuje także twórców YouTube do potrzeb marek w zakresie konkretnych kampanii związanych z treścią marki i pozwala im docierać za pośrednictwem odbiorców wpływowych do najbardziej dochodowych segmentów ich odbiorców.

