Wiser Media to inteligentna biblioteka społecznościowa skupiająca się na kulturze i technologii. Oferuje platformę, na której użytkownicy mogą odkrywać i uzyskiwać dostęp do wybranych podcastów, filmów, artykułów i biuletynów polecanych przez społeczność osób uczących się przez całe życie. Treści są personalizowane zgodnie z gustem użytkownika, zapewniając dostosowane do jego potrzeb doświadczenia. Platforma nie tylko pomaga użytkownikom zapisywać i organizować treści cyfrowe, ale także wspiera społeczność uczniów, którzy spotykają się, aby odkrywać wyselekcjonowane treści wysokiej jakości i uczyć się od siebie nawzajem. Ma na celu walkę z nadmiarem informacji poprzez wykorzystanie inteligentnych funkcji obsługujących sztuczną inteligencję do przekształcania linków do artykułów, podcastów, filmów, biuletynów i książek audio w bibliotekę z sekcjami. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć własne, wyselekcjonowane kolekcje treści, co ułatwia znajdowanie odpowiednich materiałów i uzyskiwanie do nich dostępu. Wiser Media promuje ideę kuratorstwa jako aktu hojności, a nie działania niedemokratycznego i elitarnego. Kładzie nacisk na dzielenie się tym, co użytkownicy kochają i uważają za inspirujące. Platforma została zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu potrzeb ciekawskich jednostek i społeczności, które chcą uporządkować wiedzę i wizualizować swoje poszukiwania intelektualne. Ma na celu zapewnienie scentralizowanego centrum umożliwiającego użytkownikom dostęp do różnorodnych treści i eksplorowanie ich w jednym miejscu. Wiser Media to projekt Wiser Media Labs, firmy ceniącej opinie i zapytania użytkowników. Platforma ma siedzibę w Londynie i działa na podstawie praw autorskich Prawdopodobnie Medya AŞ.

Strona internetowa: wisermedia.com

