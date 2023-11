WinWeb zapewnia kompleksową platformę SaaS dla małych i średnich firm. Dostosowana platforma ERP zawierająca moduły takie jak: CRM, rurociąg sprzedaży, księgowość, help desk, kontrola zapasów, ePOS i wiele innych. WinWeb koncentruje się przede wszystkim na branżach hurtowych, usługowych i detalicznych. Już od 49 USD/pm za aplikację lub 99 USD/pm za cały pakiet dostosowany do Twoich potrzeb. WinWeb zapewnia usługi uruchamiania systemu ERP i szkolenia, które pomogą Ci rozpocząć pracę. Obejmuje to pomoc przy imporcie danych, przenoszeniu systemów i szkoleniu personelu.

Strona internetowa: winweb.com

