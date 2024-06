Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej What Font Is przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Narzędzie Font Finder firmy What Font Is to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia użytkownikom identyfikację czcionek z dowolnego obrazu. Narzędzie może pochwalić się katalogiem zawierającym ponad 900 000 indeksowanych czcionek, które mogą być komercyjne lub bezpłatne. Użytkownicy mogą po prostu przesłać obraz i wybrać żądaną czcionkę, a wyszukiwarka czcionek AI wyświetli ponad 60 podobnych czcionek, które można pobrać lub kupić. Narzędzie wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję do rozpoznawania czcionek w 90% przypadków, a w pozostałych 10% błędów przyczyną są zazwyczaj obrazy o niskiej jakości. System jest w stanie wykryć czcionki niezależnie od wydawcy, producenta czy odlewni, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie konkretnej brakującej czcionki w źródłach dostarczonych przez klienta lub identyfikację czcionki, która uzna ją za atrakcyjną wizualnie. Narzędzie zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs, za pomocą którego przesłany obraz można przyciąć, zoptymalizować i wprowadzić w celu uzyskania wyników. Narzędzie Font Finder zawiera także dodatkowe funkcje, takie jak generator czcionek internetowych, edytor obrazów umożliwiający dzielenie liter i dostosowywanie jasności oraz funkcję wyszukiwania według ceny umożliwiającą filtrowanie czcionek na podstawie ich kosztu. Narzędzie Font Finder jest odpowiednie dla projektantów, marketerów i każdego, kto regularnie pracuje z czcionkami i wymaga precyzyjnego i niezawodnego sposobu identyfikowania czcionek. Dzięki dużej bazie danych czcionek i zaawansowanemu systemowi sztucznej inteligencji Font Finder jest uważany za jedno z najlepszych narzędzi do wyszukiwania czcionek.

Strona internetowa: whatfontis.com

