wecantrack to kompleksowe rozwiązanie do marketingu afiliacyjnego zaprojektowane w celu usprawnienia działań wydawców stowarzyszonych. Dzięki wecantrack wydawcy stowarzyszeni mogą bez wysiłku konsolidować dane dotyczące sprzedaży i konwersji z ponad 350 sieci afiliacyjnych w jedną, przyjazną dla użytkownika platformę. Ta scentralizowana platforma upraszcza proces monitorowania i analizowania wydajności sieci afiliacyjnej. Ponadto wecantrack oferuje bezproblemową integrację z różnymi narzędziami marketingowymi, w tym Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain i nie tylko. Integracja ta umożliwia użytkownikom łączenie danych dotyczących marketingu afiliacyjnego z popularnymi platformami marketingowymi, umożliwiając całościowy wgląd w ich kampanie online. Zestaw funkcji wecantrack jest solidny i obejmuje podstawowe funkcje, takie jak zbieranie danych i raportowanie, raporty niestandardowe i raporty e-mailowe, zaawansowane raporty API oraz obsługa webhooków. Ponadto platforma oferuje integrację z narzędziami do analizy danych, takimi jak Looker (Data) Studio i BigQuery, umożliwiając użytkownikom głębsze wnikanie w dane w celu uzyskania przydatnych wniosków. Podsumowując, wecantrack zapewnia wydawcom stowarzyszonym potężne rozwiązanie do efektywnego zarządzania danymi w sieci afiliacyjnej. Konsolidując dane z różnych sieci afiliacyjnych i integrując się z wiodącymi narzędziami marketingowymi, wecantrack upraszcza proces marketingu afiliacyjnego, umożliwiając wydawcom podejmowanie świadomych decyzji i skuteczną optymalizację swoich kampanii.

Strona internetowa: wecantrack.com

