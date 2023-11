WaveBasis to internetowa platforma oprogramowania do analizy technicznej i automatycznego wykrywania wzorców fal Elliotta. Może poszczycić się innowacyjną kolekcją ekskluzywnych narzędzi, specjalnie dostosowanych do analityków fal i traderów, a także posiada wyrafinowany silnik rozpoznawania wzorców do automatycznego określania prawidłowych zliczeń Elliotta Wave z wysokim prawdopodobieństwem. Nasze unikalne inteligentne narzędzia i potężny skaner Wave Count pomagają zidentyfikować potencjalne możliwości handlowe o niskim ryzyku i odblokować klucze do zarządzania ryzykiem w oparciu o wzorce cenowe, a wszystko to w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy liczysz fale ręcznie, czy też polegasz na automatyzacji liczenia fal, wykorzystanie mocy Elliott Waves w swoim tradingu nigdy nie było szybsze i łatwiejsze... a wszystko to dzięki wielokrotnie nagradzanym, profesjonalnym wykresom.

Strona internetowa: wavebasis.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji WaveBasis. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.